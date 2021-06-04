Россельхозбанк и «РЭО» создадут инфраструктуру по переработке твердых коммунальных отходов в АПК

Россельхозбанк и Российский экологический оператор подписали соглашение о совместной поддержке проектов по созданию инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Документ подписали Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев на полях XXIV Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Соглашение предполагает сотрудничество Россельхозбанка и Российского экологического оператора в анализе текущей ситуации с обращением твердых коммунальных отходов и определению основных проблем, связанных с их переработкой, на федеральном и региональном уровнях. Полученные результаты будут использованы сторонами для определения направлений и проектов по созданию и развитию инфраструктуры обращения с ТКО, которые могут получить инвестиционную поддержку.

Предусмотренные в рамках соглашения мероприятия будут направлены, в том числе на реализацию Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Национального проекта «Экология».

«Идёт масштабная реформа отрасли по переработке твердых бытовых отходов. В результате по всей стране должны закрыться более 15 тыс. свалок и полигонов. Это существенно снизит нагрузку на экологию сельских территорий и сохранит природные богатства. А главное – улучшит качество жизни миллионов людей. Кроме того, по расчетам Россельхозбанка, реформа позволит к 2030 году высвободить до 2 млн га земель, которые сейчас заняты мусорными полигонами», - заявил Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

По его словам, большой опыт РСХБ в проектном финансировании и реализации крупных инвестпроектов позволит эффективно финансировать и сопровождать реализацию проектов в области обращения с ТБО, природоохранные и экологические проекты.

«Тренд на устойчивое развитие затрагивает все сферы нашей жизни, все отрасли экономики. Сельское хозяйство не исключение. В этом секторе к 2030 году планируется увеличить долю вторичных материальных ресурсов до 50%. Для этого необходимо поддерживать проекты по переработке ТКО. И наше соглашение направлено на то, чтобы вовлечь участников сектора АПК в переработку и утилизацию отходов и поддерживать приоритетные проекты. Надеемся на плодотворное сотрудничество с коллегами из Россельхозбанка», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.