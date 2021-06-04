Чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности установились в лесах Приангарья

Так, чрезвычайный пятый класс зарегистрирован 3 июня в Киренском районе, высокий четвертый класс – в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах. Еще в девяти муниципальных образований установился средний третий класс пожарной опасности лесов, сообщают в администрации области.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано пять вновь обнаруженных пожаров: по одному в Ангарском, Жигаловском, Братском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Также потушено два возгорания, зарегистрированных 2 июня в Киренском и Братском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 72 га, в том числе 64 га, покрытых лесом.

В действующем состоянии на утро 4 июня перешло восемь вновь зарегистрированных пожаров: по два в Казачинско-Ленском и Братском районах, по одному – в Бодайбинском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Чунском районах. Также оставались действующими четыре возгорания, обнаруженные в среду: два – в Усть-Кутском районе, по одному – в Катангском и Чунском районах. Общая площадь действующих лесных пожаров 208,4 га, из них 47 га, непокрытых лесом.

Из вновь обнаруженных возгораний девять зарегистрировано на незакрепленных за арендаторами, семь – на арендованных. В 13 случаях в возникновении пожаров усматривается вина местного населения, в одном – огонь перешел в лес с земель иных категорий. Причиной одного возгорания 3 июня стало замыкание на линии электропередач. Еще один природный пожар начался из-за грозы.

Из всех зарегистрированных с начала пожароопасного сезона лесных пожаров в первый день с момента обнаружения потушено 81,3% возгораний. Еще 16,7% ликвидировано на вторые сутки. Всего в лесном фонде региона с 13 апреля зарегистрировано 111 пожаров на общей площади 2153,1 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 218 случаев, площадь, пройденная огнем, – на 30636,4 га.