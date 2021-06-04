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Банк Уралсиб запустил электронную регистрацию закладных по ипотеке

Электронная закладная может быть оформлена при получении нового кредита на покупку квартиры или рефинансировании ипотечных кредитов сторонних банков, а также при оформлении права собственности на объект после окончания строительства нового жилья, сообщают в пресс-службе банка Уралсиб.

Кроме этого, возможен перевод документарной (бумажной) закладной по действующему кредиту в электронный вид и постановка ее на учет в депозитарий. Электронная регистрация закладных осуществляется банком совместно с партнером – СДК «Гарант». 

Преимущества электронной закладной – быстрота ее оформления и регистрации, а также отсутствие необходимости аннулировать ее после полного погашения кредитаДокумент формируется путем заполнения формы электронной закладной на едином портале государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте РосреестраПосле этого электронная закладная подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью залогодателя и залогодержателя и направляется в Росреестр вместе с заявлением о выдаче электронной закладной. 

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы, в том числе – в ипотечном кредитовании. За последние несколько месяцев банком были запущены сервис электронной регистрации сделок с жильем и сервис по подготовке отчета об оценке квартиры с самостоятельным осмотром и фотографированием жилого помещения самим клиентом, а также подготовки отчета без осмотра. 

Полную информацию об услуге электронной регистрации закладных можно получить в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-250-57-57. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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