Иркутские ученые изучат перспективы развития газа в Бурятии

Они выступят экспертами в составе рабочей группы по разработке топливно-энергетического баланса республики, сообщают в правительстве республики.

Планируется, что ученые не только определят потребность всех видов ресурсов, но и перспективу потребления в Бурятии газа, как топлива.

Соглашение подписано в стенах Иркутского института систем энергетики. Перед подписанием Евгений Луковников подчеркнул важность разработки топливно-энергетического баланса и понимания перспектив развития газификации в Бурятии. Он также рассказал о ближайших планах по этому вопросу. В первую очередь, это перевод малых котельных на сжиженный природный газ. Пилотными определены северные районы республики. Город Северобайкальск станет первым, там строительство новых котельных начнется уже в этом году.

Как рассказал директор института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева, член-корреспондент РАН Валерий Стенников, институт уже в течении 30 лет исследует вопросы газификации Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Напомним, Сибирский энергетический институт был создан в 1960 году в составе Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1997 году он был переименован в Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения РАН.