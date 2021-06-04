Нефтегазовая отрасль потеряла лидерство по объему дивидендов в РФ

В целом российский рынок лидирует по дивидендной доходности в мире, сообщает РБК.

Из-за кризиса и пандемии нефтегазовая отрасль перестала лидировать в России по дивидендным выплатам среди публичных компаний: в 2020 году доля этого сектора в общем объеме вознаграждения акционерам упала с 51 до 33%, следует из обзора инвестиционной компании ITI Capital (есть у РБК). Паритета с ТЭКом по доле выплаченных дивидендов (33%) достигли металлургические компании, а игроки финансового сектора за год нарастили долю с 13 до 18%. Расчеты аналитиков сделаны на основе отчетности 50 крупнейших российских компаний с листингом на Московской бирже, на них приходится 90% всего объема публичных дивидендных выплат в России.

Снижение вознаграждений акционерам от нефтегазовых компаний во многом связано с падением цен на нефть и последующим сокращением прибыли ТЭКа в прошлом году, поясняет главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко: «Это разовый фактор, в 2021 году он уже не будет оказывать такого влияния на выплаты. Западные нефтяные компании, например, уже говорят о том, что будут увеличивать дивиденды, инициировать обратные выкупы и прочее».

По расчетам ITI Capital, общая сумма выплат акционерам от топ-50 компаний на Мосбирже за прошлый год составила 2,6 трлн руб.

($36 млрд) с учетом годовых и промежуточных дивидендов. Вознаграждения за 2020 год упали на 19% в рублевом выражении и почти на четверть в долларовом (24%). Максимальное сокращение дивидендных выплат в России пришлось на нефтехимический сектор (минус 66% по сравнению с 2019 годом), коммунальные услуги (минус 56%) и нефтегазовую отрасль (минус 46%). В лидеры роста по выплатам вышли ретейл (+60%), металлургия и горнодобывающая промышленность (+20%). Среднегодовая доходность акций российских эмитентов за 2020 год при этом снизилась на 2 процентных пункта, до 6% в долларовом выражении, но все равно оставалась самой высокой в мире, отмечают аналитики ITI Capital.