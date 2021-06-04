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Как вернуть украденные деньги с карты

Об этом эксперты рассказали агентству Прайм.

Когда вы видите, что с вашей карты происходит списание денежных средств, вы должны незамедлительно обратиться в банк по телефону, который указан на вашей пластиковой карте, и сообщить банку о незаконной транзакции.

Банк, получив информацию о незаконном списании средств, обычно предлагает заблокировать карту, а затем выпустить новую. С этим следует согласиться, так как иного способа прекратить доступ злоумышленника к вашим деньгам, у банка нет.

Все похищенные с вашей карты денежные средства вам обязан вернуть банк, а затем он должен будет самостоятельно заниматься розыском злоумышленника – обратится в правоохранительные органы. 
При этом банк не возместит вам похищенные средства, если докажет, что вы по собственному желанию передали коды доступа к счету другим лицам. В этом случае вы сами должны обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении ваших денег.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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