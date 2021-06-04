Новости

Контроль над переводами денег из ряда стран получит Росфинмониторинг

Перечня этих стран пока нет, позже его обещают предоставить банкам, сообщает РБК.

Денежные переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. Соответствующую поправку внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента

Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как говорится в тексте поправок, предполагается, что под обязательный контроль попадет перевод денег из определенных стран физическим и юридическим лицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юридического лица. Росфинмониторинг будет контролировать переводы, если они «поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Гранд-Строй
«Особое место». Дворы в ЖК «SunCity» – гордость компании «Гранд-Строй»
Высокая планка. С проектом ЖК «SunCity» компания «Гранд-Строй» вышла на новый уровень развития
«Жить здесь будет удобно». Ключи от новых квартир получили первые жильцы ЖК «SunCity»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании