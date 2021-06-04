Контроль над переводами денег из ряда стран получит Росфинмониторинг

Перечня этих стран пока нет, позже его обещают предоставить банкам, сообщает РБК.

Денежные переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. Соответствующую поправку внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента

Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как говорится в тексте поправок, предполагается, что под обязательный контроль попадет перевод денег из определенных стран физическим и юридическим лицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юридического лица. Росфинмониторинг будет контролировать переводы, если они «поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью»