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В Иркутской области выявили 24 земельных участка под жилищную застройку

В Иркутской области выявили незадействованные территории, которые можно использовать для многоквартирного и индивидуального жилищного строительства. Они расположены в Иркутске, Ангарском городском округе, Братске и прилегающим к ним районам. Всего сейчас таких участков 24. Их площадь составляет около 94 га.

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Сведения о земельных участках, пригодных для жилищного строительства, публикуются на Публичной кадастровой карте. Для просмотра участков под жилую застройку в Иркутской области на кадастровой карте нужно выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку без пробелов (38:*). Чтобы подать заявку на использование территории, нужно нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне выбранного объекта.

Как сообщает Кадастровая палата по Иркутской области, работа проводится в рамках реализации проекта «Земля для застройки» по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина и президента Владимира Путина.

«Проект будет способствовать реализации комплексного развития территории Иркутской области, повышать комфортность среды для проживания людей и инвестиционную привлекательность региона», – говорит директор Кадастровой палаты Татьяна Токарева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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