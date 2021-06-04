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Погода ухудшится в ряде районов Иркутской области 5-6 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня днем в западных районах, 6 июня местами в западных, южных и центральных районах ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности: закрывать окна во время сильного ветра и гроз, избегать нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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