Рынок труда на голодном пайке

Конкуренция за кадры в Иркутской области достигла максимальных значений, активность работодателей значительно превышает соискательскую – к такому выводу весной 2021 года пришли эксперты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. Самыми востребованными работниками, по данным исследования, сейчас являются специалисты индустрии гостеприимства. «Берём даже людей без опыта», – сообщил Павел Поляков, генеральный директор сети «Альянс Ресторанс», председатель Байкальской ассоциации рестораторов. О том, как решает кадровую проблему иркутский бизнес, изменится ли ситуация в ближайший год-два, он рассказал SIA.RU.

«Вакансии есть всегда»

– Тема, действительно, очень горячая. Это второй по серьёзности вызов после того, как нашу отрасль вообще закрыли. У нас даже было заседание Байкальской ассоциации отельеров и рестораторов, на котором мы обсуждали, у кого какая ситуация сложилась, и какие пути выхода из неё есть, чтобы не решать проблему в одиночку», – подтвердил порталу SIA.RU председатель организации Павел Поляков.

По его словам, особенно «аховая» ситуация сложилась с линейным персоналом – поварами, официантами, горничными:

– Из индустрии гостеприимства люди ушли, потому что этот бизнес до сих пор лихорадит. Многие ушли на стройку, потому что там сейчас стабильность, да и оклады подняли рабочим, так как людей тоже не хватает из-за отсутствия мигрантов. Кстати, если раньше и в нашей сфере мигранты закрывали определённую часть вакансий на всех позициях – от мойщиц до поваров – то сейчас их просто нет в необходимом количестве. Конечно, мы их ждём, и более того, даже делаем для них разные соцпрограммы – например, компенсируем часть стоимости их патента.

По словам Павла Полякова, вакансии и в общепите, и в гостиницах открыты всегда. Иногда их просто невозможно закрыть. При этом сейчас появились элементы манипуляций со стороны работников, которые ходят по кругу от одного работодателя к другому. Однако, дело вовсе не в низкой зарплате, подчёркивает Поляков:

– Например, у поваров по сравнению с допандемийным временем она поднялась примерно на 40%, и я думаю, будет ещё расти, пока не включатся рыночные механизмы: когда уровень зарплат в индустрии гостеприимства поднимется до строительной отрасли и начнётся переток трудовых ресурсов из одной отрасли в другую.

Но пока, как говорит Павел Поляков, он не видит горизонта. Более того, предполагает, что летом ситуация ухудшится ещё больше, потому что наступит период отпусков, а кроме этого для отрасли имеет значение фактор Байкала – многие повара уезжают на турбазы и корабли.

– Но, я надеюсь, что к концу года какой-то «стабилизец» у нас произойдёт, потому что дисбаланс рынка, на самом деле, не может длиться очень долго, – делает прогноз эксперт.

«Выпускников мало. Профессия не на высоте»

Чтобы привлечь людей, Ассоциация рестораторов и отельеров пытается всячески взаимодействовать с учебными заведениями, проводить совместные мероприятия, например, когда шеф-повара выступают некими тьюторами, присутствуют на экзаменах.

– Так, как сейчас, мы, наверное, никогда не контактировали с учебными заведениями для того, чтобы решить проблему кадрового голода, – отмечает Павел Поляков. – С удовольствием берём на практику студентов, занимаемся с ними, платим деньги. То есть это достаточно выгодная сейчас история. И на родительских собраниях присутствуем, рассказываем мамам-папам о наших преимуществах. Но, тем не менее, во-первых, выпускников очень мало для Иркутска, во-вторых, престижность профессии до сих пор не на высоте. Мы берём на работу даже людей без опыта, пытаемся организовать какие-то экспресс-курсы подготовки заготовщиков, чтобы научить хотя бы минимальным навыкам нарезки и варки бульона. Решать вопрос надо быстро, и хорошо, что уже есть несколько ресторанов, которые решили поучаствовать в этом эксперименте. Почему возникла такая история? Потому что есть молодые люди, которые, возможно, боятся, что у них не хватает навыков для работы поваром. Мы им предлагаем бесплатное обучение и трудоустройство – приходите. Нечего бояться, не боги горшки обжигают. Специальность-то перспективная. Мы поможем сделать первый шаг, а дальше, если человек захочет, он будет расти в этой профессии, или уйдёт, если поймёт, что это не его.

Проблема с кадрами не нова для Иркутской области: еще в 2013 году в минтруда региона подсчитали, что экономике Приангарья на период до 2028 года дополнительно требуется 188 тыс. человек.