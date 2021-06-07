Где добыть кадры для добывающей отрасли?

По данным минтруда Иркутской области, добыча полезных ископаемых входит в ТОП-10 отраслей, где особенно сильно ощущается дефицит кадров. И это несмотря на сырьевую специализацию экономики региона. Почему сложилась такая ситуация, и как из неё выйти, порталу SIA.RU прокомментировали в Иркутской нефтяной компании».

«Местные – в приоритете. Но их мало»

По мнению экспертов, недостаток рабочей силы в нефтегазодобыче, в первую очередь, обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов, которые требуют привлечения технических специалистов и высококвалифицированных работников.

Так, в ИНК, которая сейчас активно строит Иркутский завод полимеров в Усть-Куте, испытывают дефицит профессиональных кадров по газохимическому направлению.

«Иркутская область исторически не обладает большим количеством предприятий, которые имеют опыт по реализации проектов такого масштаба, поэтому рынок кадров для нефтегазового бизнеса достаточно ограничен. Чтобы обеспечить завод специалистами необходимого уровня, мы вынуждены привлекать их из других регионов», – говорят в компании.

В целом же дефицит кадровой укомплектованности ИНК, штат которой увеличивается каждый год, составляет 10-15 процентов. В среднем срок закрытия вакансий составляет два месяца. В приоритете трудоустройство местных жителей, но на некоторые позиции приглашаются кандидаты из других городов, которые впоследствии становятся полноценными жителями Иркутской области.

– Кроме этого мы реализуем программу переподготовки для тех, кто не имеет профильного образования в газохимической отрасли. Это позволяет всем желающим повысить свой уровень квалификации и получить дополнительное образование для работы в наших проектах, – пояснили в компании. – Также за последние 10 лет мы организовали несколько крупных проектов, в том числе с привлечением молодых специалистов, с программами дополнительной подготовки и переподготовки в сотрудничестве с университетами.

Лучшая схема – «Школа – вуз – компания»

Одним из лучших вариантов подготовки кадров в мировой практике считается программа «школа – вуз – компания». Её также реализуют в ИНК, и первым этапом программы стало создание «ИНК-Класса» в Усть-Куте. Ещё один интересный проект в арсенале компании – «Дома лучше», который направлен на возвращение студентов в Иркутскую область после окончания вузов и получения профильного образования для трудоустройства в ИНК. Со студентом заключается договор, по которому ему выплачивается корпоративная стипендия, для него организуется дополнительное обучение по программам ИНК и за ним закрепляется наставник из компании.

Тем не менее, в компании считают, что в ближайшие 2-3 года на кадровом рынке сохранится тенденция оттока молодых специалистов.

– Поэтому мы должны идти в сторону создания позитивных изменений, которые позволят специалистам не уезжать в другие города, – резюмируют в ИНК. – Например, на этапе эксплуатации завода полимеров в Усть-Куте будет создано более 1500 новых рабочих мест. При этом уже сейчас, ещё при строительстве завода, открыты вакансии для местных жителей. Ознакомиться с ними можно на сайте https://www.irkutskoil.ru/, или на специализированных порталах по подбору персонала.