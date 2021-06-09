Какие средства хороши в борьбе за кадры?

Острая конкуренция за квалифицированные кадры в Иркутской области характерна как для сектора реальной экономики, так и для бизнеса, предоставляющего интеллектуальные и банковские услуги. С чем это связано, и как можно решить проблему, размышляют представители коммуникативной и финансово-кредитной сфер.

«За полгода профессионала не сделаешь»

Александр Откидач, общественный деятель, креативный директор «Лаборатории Бизнес Решений»:

– В моем бизнесе требуются сотрудники, которые умеют создавать коммуникационные кампании в интернете. Проще говоря, создавать коммуникации между компанией и их покупателями. Это стык маркетинга, пиара и продвижения в соцсетях. Этого требует рынок, но вузы не готовят таких специалистов. Это первопричина страшного кадрового голода. Каждая компания, работающая в сфере B2C, нуждается в наших услугах, а мы уже более пяти лет не даем рекламу, так как с трудом успеваем обслуживать текущий поток клиентов. Кстати, довольный клиент – это вторая причина недостатка кадров в моей компании. Почти всех сотрудников, так или иначе, пытались хантить. Поэтому по сравнению с конкурентами зарплаты наших специалистов, в среднем, выше на 20-25%. Но даже это не спасает, сегодня большое количество заказчиков сидит и ждет, когда у меня появится новый менеджер. Согласитесь, что это ненормально?

Все говорят о том, что менеджеров нужно растить, но в текущей рыночной ситуации это очень сложно. Молодые специалисты не идут устраиваться вдолгую, а за полгода высококлассного профессионала не сделаешь. То есть я трачу время, деньги, рискую, а специалист через полгода может сказать; «Мне скучно, спасибо за всё, я пошел». Если бы у меня была законная возможность составлять договор с ним на 3 года, это имело бы смысл. Я бы точно понимал, что и специалист станет очень сильным, и инвестиции вернутся, и все будут довольны.

Одно время эту проблему закрывали курсы по продвижению в социальных сетях, на которые приходили люди, желающие получить профессию или совершенствовать навыки. Однако сейчас появилось несколько тысяч самых разных курсов в интернете, большинство из которых «вертится» вокруг сторис в инстаграм. Приходится потом людей переучивать. Клиенту нужны продажи, а не сторисы. Это нужно понимать. С тревогой смотрю на шаги правительства по доработке закона о просветительской деятельности. Есть риск, что практикующие пиарщики и сммщики даже эти курсы не смогут проводить. Вот тогда будет совсем туго. В нашей специфике инструменты меняются каждый месяц, и ни один лектор-теоретик никогда не успеет за изменениями, а значит, не сможет выпустить специалиста.

«Важно выстроить систему ценностей»

Татьяна Полевач, директор сети офисов Райффайзенбанка в Иркутской области:

– Для нас важно сочетание двух составляющих – профессиональных компетенций и соответствия кандидатов корпоративным ценностям банка, поэтому мы не только тщательно отбираем сотрудников, но и очень много делаем для их удержания. Мы понимаем, что на рынке будет привлекателен тот работодатель, кто выстраивает целую систему ценностей для своих сотрудников и стимулирует их эффективность с помощью развития профессиональных навыков, систем мотивации, комфортной атмосферы.

Сейчас многие профессионалы выбирают тех работодателей, у которых есть опция удаленного или гибридного графика работы. Согласно данным нашего опроса, подавляющее большинство позитивно оценивают опыт удаленной работы. Из них 45% отмечают, что дистанционный формат привлекал их всегда.

В 2020 году сотрудники Райффайзенбанка перешли на гибридный режим работы. Были разработаны и внедрены практики, сочетающие лучшее от удаленной и офисной работы, чтобы добиться максимальной гибкости команд и комфорта для сотрудников.