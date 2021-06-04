Подведены итоги «Экологического диктанта»

Текст о Байкале писали по всей стране, сообщают в пресс-службе ИНК.

Организаторы первого «Экологического диктанта» подвели итоги акции, которая прошла в середине мая. Диктант написали 2500 человек: школьники, студенты, педагоги и библиотекари, сотрудники природоохранных организаций и специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций.

Всего в акции поучаствовали представители 150 организаций из Иркутской области, Бурятии, Чувашии, Нижегородской области, Пятигорска, Ставропольского края, Крыма, Краснодара, Ярославля и Москвы. Самыми популярными стали площадки диктанта в Иркутском государственном университете. Сотрудники Иркутской нефтяной компании могли подключиться к трансляции и написать диктант в оборудованных в офисе локациях.

На «отлично» с диктантом справились 76 человек, зато на вопросы по байкаловеденью верно ответили почти все.

Байкальский экологический диктант – это просветительская акция, которая формирует экологическую культуру и рассказывает участникам о природных и культурно-исторических ценностях озера Байкал. Идея проведения необычного диктанта созвучна с миссией и ценностями нашей компании: благодаря экологическому просвещению мы учимся ценить место, в котором живем, бережно относиться к удивительной природе родного края и передавать это отношение к миру своим детям.