Сбер и ИНК будут сотрудничать в сфере ESG

В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума Сбер и АО «ИНК-Капитал» (холдинговая структура Иркутской нефтяной компании) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG. Стороны будут взаимойдествовать в рамках снижения экологических рисков и выбросов загрязняющих веществ, сообщают в пресс-службе Иркутской нефтяной компании. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) Яков Гинзбург.

Стороны намерены сотрудничать в рамках инициатив и проектов, направленных на снижение экологических рисков и выбросов загрязняющих веществ; применять передовой опыт и технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду; увеличивать рациональное водопотребление; увеличивать долю отходов, направленных на утилизацию; реализовывать принципы экономики замкнутого цикла; улучшать систему подготовки и повышения квалификации персонала в области ESG и устойчивого развития; обмениваться лучшими практиками по образовательным и отраслевым программам в области ESG и устойчивого развития.

Стороны намерены проводить мероприятия, направленные на повышение информированности бизнес-сообщества о методах контроля экологических показателей при реализации инвестиционных проектов, лучших практиках в области ESG-трансформации и использования современных технологий. А также обеспечивать информационное взаимодействие в целях освещения сделок, совместных проектов, реализуемых в рамках взаимных ESG-инициатив.

«Подписывая данное соглашение, мы опирались на наше многолетнее сотрудничество, а также принимали во внимание актуальность глобальных трендов в области устойчивого развития и важность внедрения ESG-практик. Риски глобального изменения климата и необходимость снижения выбросов парниковых газов, переход на низкоуглеродные решения, зелёные и циклические модели экономики – не далёкое будущее, а наше настоящее. И без ориентации на формирование и масштабирование лучших практик в данной сфере невозможно дальнейшее развитие. Мы прекрасно осознаём всю значимость соблюдения высоких стандартов в области прав человека и инклюзии, повышения качества жизни, предоставления равных возможностей сотрудникам и жителям в регионах нашего присутствия, взаимодействия с местными сообществами, а также стремление к повышению стандартов корпоративного управления, прозрачности и отчётности в области ESG», – сказал Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В рамках нашей деятельности мы придерживаемся принципов рационального природопользования, постоянно совершенствуем безопасность производственных процессов, охрану труда, внимательно относимся к экологии и социальным вопросам в регионах присутствия, внедряем лучшие практики корпоративного управления. Ответственный подход к управлению в контексте устойчивого развития – один из приоритетов нашей компании», – отметил Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНК» Яков Гинзбург.