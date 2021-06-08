Энергетике нужны молодые и энергичные

Потребность в кадрах в энергетическом комплексе Иркутской области связана в основном с заменой выбывающих работников. Как заявляют в минтруда региона, эта отрасль характеризуется устойчивостью функционирования и стабильной занятостью. Поэтому в компании En+ Group, заинтересованной в притоке молодых специалистов, с будущими кадрами работают со школьной скамьи.

Стратегический приоритет

Будущие энергетики Иркутской области с 2014 года учатся в энергоклассах «Успешный абитуриент»: в течение полугода школьники бесплатно готовятся к поступлению на бюджетные и целевые места в Институт энергетики ИРНИТУ и Братский госуниверситет. С 2018 года проект реализуется в режиме онлайн, что позволяет подключиться к сетевым курсам 11-классникам не только из Иркутска, но и из Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска, Шелехова, Усть-Кута и других городов. За время реализации проекта было подготовлено более 100 человек.

Компания также обеспечивает целевое обучение студентов в Иркутском энергетическом колледже и в Корпоративном учебно-исследовательском центре «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ» и «ЕвроСибЭнерго-БрГУ». Каждый, кто успешно завершает программу, приглашается на работу на предприятия En+ Group. За 7 лет был трудоустроен 921 выпускник. Выявлять таланты среди молодёжи и привлекать их к решению актуальных научно-технических задач, поиску перспективных технологических идей, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом, помогают несколько совместных с ИРНИТУ проектов: ежегодная акселерационная программа «Лаборатория энергетики», «Академия IT», стипендиальная программа.

– Подготовка высококвалифицированных кадров - стратегический приоритет компании, – подчеркивает Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group. – Мы понимаем, что особенно остро проблема стоит в небольших областных городах, поэтому нам очень важно, чтобы выпускники наших вузов оставались в регионе и составляли кадровый костяк наших предприятий в Иркутской области.

«Непрофильный актив»

Стоит также отметить, что кроме подготовки профильных специалистов для собственных нужд, энергетики вкладываются и в подготовку медработников, которые всегда были в топе самых востребованных, а в 2021 году, судя по результатам исследования hh.ru, попали в разряд лидеров.

По словам гендиректора «РУСАЛ Медицинского центра» Валерия Савельева, нехватка медперсонала очень остро стоит в небольших городах, где расположены заводы РУСАЛа, и особенно она проявилась в разгар пандемии.

– Большая часть персонала находится в пенсионном и предпенсионном возрасте. Мы понимаем, что в ближайшие годы эти ценные сотрудники уйдут на заслуженный отдых. Именно поэтому было принято решение о запуске программы «Ординатура», – говорит Валерий Савельев.

К участию в программе приглашаются будущие ординаторы Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских госуниверситетов, поступающие в 2021 году на востребованные в компании специальности ординатуры. Компания полностью оплатит студенту два года ординатуры и ежемесячно будет выплачивать стипендию в размере одного МРОТ.