Потребление электроэнергии в Иркутской области увеличилось на 9,4%

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в мае 2021 года относительно мая 2020 года обусловлено температурным фактором. В мае текущего года среднемесячная температура наружного воздуха была ниже аналогичного показателя 2020 года на 3,4 °С.

С начала 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 25 723,2 млн кВт•ч, что на 5,5% больше объема потребления за январь – май 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года рост составил 6,2%.

Электростанции Иркутской области с начала 2021 года выработали 27 808,3 млн кВт•ч, что на 10,6% больше объема выработки за первые пять месяцев 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии увеличилась на 11,5 %. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий составила 5 968,6 млн кВт•ч, что на 5,5% меньше, чем за такой же период 2020 года. Выработка ГЭС увеличилась на 16,1 %, до 21 839,8 млн кВт•ч.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За май 2021 года переток из энергосистемы Иркутской области составил 215,3 млн кВт•ч, всего с начала года – 2 085,2 млн кВт•ч.