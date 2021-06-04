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С 1 июля в Иркутской области снизят тарифы на вывоз твердых бытовых отходов

Тарифы снизят для региональных операторов в северной и южной зонах области. Об этом сообщили в региональной Службе по тарифам. 

На снижение тарифа повлияло увеличение объемов ТКО в его зоне деятельности. 

Таким образом в зоне «Юг» с 1 июля 2021 г. тариф на вывоз одного кубометра ТКО снизится на 76,39 рублей, или 13,3 процента (с 1 июля 2020 г. было 576,05 руб., с 1 июля 2021 г. станет 499,66 руб.). В зоне «Север» снижение тарифа произойдёт на 47,63 руб. за 1 куб. м, или на 9,2 процента (с 1 июля 2020 г. – 519,04 руб., с 1 июля 2021 – 471,41 руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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