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Иркутская нефтяная компания построит второй гелиевый завод в Иркутской области

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) построит второй гелиевый завод на Марковском месторождении Иркутской области. Об этом сообщил журналистам в кулуарах на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора по финансам и экономике Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург.

«В рамках создания газохимического кластера мы приняли решение построить второй завод по производству гелия на Марковском месторождении», – сообщил Яков Гинзбург.

В настоящее время компания строит гелиевый завод на Ярактинском месторождении (Иркутская область). В прошлом году было доставлено основное оборудование.

«Строительство второго завода позволить нам выпускать порядка 15-17 млн л гелия в год. Иркутская нефтяная компания станет вторым крупнейшим производителем гелия в России», – отметил он.

По его словам, компания планирует в следующем году запустить первый гелиевый завод на Ярактинском месторождении, второй завод планирует построить к 2025 году.

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Иркутская нефтяная компания с 2014 года создает в Усть-Куте  газохимический  кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа, гелиевый завод и Иркутского завод полимеров.

ООО «Иркутская нефтяная компания» – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году. Основные бенефициары – председатель  совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. Группа компаний ведет геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер стоимостью 500 млрд руб. В группе компаний работает 10 тысяч человек.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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