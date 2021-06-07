«Нам важен симбиоз с местными производителями»

Времена, когда «Слата» не могла работать с местными фермерами, не способными обеспечить покрытие своей продукцией 100-200 магазинов сети, прошли. Полгода назад компания принципиально изменила свою позицию и взяла курс на сотрудничество с местными товаропроизводителями. Теперь масштаб не имеет значения, говорит Юлия Климова, директор по развитию продаж ТС «Слата». Она рассказала Газете Дело, как строится взаимодействие с партнерами и чего удалось добиться компании за эти полгода.

Время перемен

По словам Юлии Климовой, на территории присутствия компании важно жить в максимально хорошем симбиозе с местными производителями.

– Мы готовы быть гибкими, учитывать потребности конкретного производителя, – подчеркивает Юлия Климова. – Есть, конечно, стандартные требования законодательства: CанПиНы, сертификация, налогообложение – мы их соблюдаем, но каких-то особых требований у самой «Слаты» нет. И если объемов производства фермера хватает на одну, две, три точки – пусть это будет так. Нас это не пугает. Мы не выставляем требований по минимальным объемам. Нам часто задают вопрос, зачем это «Слате»? Во-первых, мы заинтересованы, чтобы наши полки пополнялись уникальными товарами от местных производителей, покупатели в таких продуктах нуждаются. Во-вторых, это отличает нас от федеральных игроков. В-третьих, это наша социальная роль – поддерживать местных предпринимателей.

Время быть наставниками

«Слата» прекрасно понимает все трудности мелких производителей – это и отсутствие логистики, и электронного документооборота, и правильной маркировки, и ограниченный срок годности товара, и высокие цены. К тому же, как правило, мелкие фермеры работают по упрощенной системе налогообложения и не платят НДС. Тем не менее «Слату» эти трудности не останавливают.

– Да, мы знаем, что у многих нет технологий, что контроль качества зачастую не такой, каким должен быть, но мы готовы во всём помогать и выступать в роли наставника, – рассказывает Юлия Климова. – Объяснять, показывать, как пройти этот путь – от производства до продажи в торговой сети. У нас большой опыт с точки зрения организации процесса, знания всех «подводных камней». Хорошо, конечно, если кроме торговой сети, была бы поддержка со стороны государственных органов. Это бы ускорило процесс выхода местных фермеров в сети. Иногда эту роль готовы взять кооперативы. Правда, мой опыт показывает, что пока полноценное сопровождение фермеров корпоративам дается с трудом.

Время быть инвесторами

«Слата» намерена всерьез увеличить присутствие ассортимента местных производителей в своей сети и даже готова заручиться поддержкой банка. Для этого компания разрабатывает совместный проект со Сбербанком.

– Это проект по факторингу, который даст возможность поддержать местных производителей. Финансовая поддержка позволит фермерам получить средства на создание уникальных продуктов, современной упаковки, масштабирование производства. Детали проекты мы объявим позже, когда оттестируем процесс.

Время сотрудничества

Полгода не прошли зря, уже сейчас у компании есть целый портфель успешных кейсов взаимодействия с местными товаропроизводителями.

– Совсем недавно мы начали работать с сельхозпроизводителем овощей «АгроСмоленское», – поделилась Юля Климова свежим примером. – Этому предшествовали непростые переговоры, но мы нашли компромисс и решение, сейчас работаем в тестовом режиме, в мае стартовали с двух отгрузок, а с сентября готовы работать по долгосрочной программе.

Еще один пример – «Дикая Сибирь» – местный производитель сибирской ягоды, орехов, с которым мы начали сотрудничество в мае. Для них и для нас это очень хорошее партнерство, потому что это местный продукт хорошего качества, пользующийся спросом у покупателя, и сейчас он появился на полках «Слаты».

По словам Юлии, есть среди новых партнёров «Слаты» и очень маленькие стартапы, которые начинали свой путь с продаж в Инстаграм. Например, ИП Брызгалов – производитель попкорна с разнообразной линейкой вкусов. Или производитель натурального местного мороженого из Усолья-Сибирского. Или крестьянско-фермерское хозяйство Артёма Пароева из Качуга, который производит интересную линейку молочной продукции – йоргурт, молоко, творог, сметану.

– Таких кейсов за полгода сотрудничества действительно набралось уже много, но нам не хочется останавливаться, их должно быть больше. Мы знаем, малый бизнес, стартапы часто делают уникальные продукты, которые глобальные производители не могут себе позволить, их потенциал огромен, и «Слата» открыта для сотрудничества с ними.



Климова Юлия: Klimova@slata.com

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