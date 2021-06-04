Банк «Открытие» откроет ПАО «ТрансКонтейнер» кредитную линию на сумму до 5 млрд рублей

«Открытие» и «ТрансКонтейнер» заключили договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом до 5 млрд руб. сроком на 3 года, сообщают в банке.

Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали вице-президент «ТрансКонтейнера» по экономике и финансам Павел Скачков и старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андрей Карасев.

Как отметил Андрей Карасев, «ТрансКонтейнер» уже является клиентом группы «Открытие». «Мы рады очередному этапу совместной работы с ведущим оператором железнодорожных контейнерных перевозок и ищем возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Такое партнерство позволит увеличить присутствие банка «Открытие» в транспортной отрасли», — добавил он.

«Мы рады расширить наше сотрудничество с «Открытием». Подписание договора обеспечит дополнительную подушку ликвидности для более гибкого управления денежным потоком «ТрансКонтейнера», — сообщил Павел Скачков.