Не хобби, а бизнес. Что мешает фермерам развиваться

«Фермерство – это не хобби, не самозанятость, а серьезный бизнес, к которому нужен грамотный подход», – уверена директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Что мешает малому агробизнесу развиваться? На какие проблемы чаще всего жалуются фермеры? Чем поможет предпринимателям «Школа фермера» и экосистема «Своё.Родное»?

Непрозрачный бизнес

Малый агробизнес в последние годы растет хорошими темпами. Многие считают, что он мог бы развиваться еще быстрее – если бы фермерам предлагали более мощную финансовую поддержку. Однако Наталья Баркова уверена, что дело не в деньгах.

– Финансирование – это вершина айсберга, проблемы фермеров лежат гораздо глубже. Основная из них – низкая финансовая грамотность. Почему, например, фермер производит 30 литров бутылок молока и не может выйти на бОльшие объемы? Потому что для того, чтобы получить льготный кредит в банке или господдержку Минсельхоза на развитие бизнеса, необходимо иметь хорошую финансовую отчетность. А её зачастую просто нет. Усложняет ситуацию нехватка рабочих рук, и времени, фермер вынужден многие работы делать сам. У него нет возможности заниматься маркетингом, продажами. Получается замкнутый круг. Если фермер хочет расти и масштабировать свой бизнес, ставить производство на поток, выходить в торговые сети, прежде всего необходима прозрачная отчетность, – считает руководитель Россельхозбанка.

Сетевой регламент

Процесс взаимодействия торговых сетей и фермеров непрост, признает Наталья Баркова. Ритейлеры предъявляют серьезные требования к мелким поставщикам, процесс строго регламентирован, и чтобы попасть в сеть, требуется целая череда согласований.

– Требования вроде бы элементарные, но иногда невыполнимые для мелкого предприятия. Например, необходимо провести интернет, установить кассу или оборудование. На удаленных территориях, где работают фермеры, с этим могут быть сложности. Надо понимать, что технические возможности фермера ограничены, – поясняет она. – Вопросы могут возникнуть, когда фермер производит, например, мясо для 2-3 точек, но при переходе в сеть к нему будут предъявляться другие требования, например, потребуется вакуумная упаковка, а это удорожание себестоимости и дополнительные вложения.

Время учиться

Тем не менее, несмотря на существующие сложности, все эти вопросы решаемы, уверена руководитель Россельхозбанка.

– Фермерство – это тяжелый труд, который требует много сил, времени, знаний и личных инвестиций. Фермерство – это не хобби, не самозанятость, это серьезный бизнес, к которому нужен грамотный подход, и банк готов оказать ему системную поддержку. Именно с такой установкой мы создавали проект «Школа фермера», реализацию которого планируем в регионе до конца этого года. Это общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. В школе изучают финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, новейшие агротехнологии, правовые вопросы, учат сотрудничеству с крупными холдингами.

«Цифра» поможет

Важным подспорьем для развития сельхозбизнеса является не только финансовая поддержка, но и новые цифровые сервисы банка.

– Некоторые из них уникальны, – говорит Наталья Баркова. – Так, в экосистеме «Своё.Фермерство» предприниматели могут приобретать товары, необходимые для ведения бизнеса, подбирать персонал. Здесь представлен широкий набор сервисов для ведения фермерского хозяйства, которые позволяют автоматизировать решение многих ежедневных задач и значительно экономят как время, так и средства фермеров.

Платформа «Своё.Родное» – это фактически Всероссийская витрина фермерских продуктов. Потенциальные покупатели в мобильном приложении могут напрямую, без торговых посредников и наценок, приобрести свежую фермерскую продукцию.

– Мы запустили платформу и сейчас ее тестируем. В настоящее время на платформе «Своё.Родное» идёт реализация продукции фермеров по Иркутску и Иркутскому району. У удаленных районов области есть сложности с доставкой, но эту проблему банк взял в работу. До конца года мы планируем подключить к экосистеме всех фермеров. Причем для нас не важно, являются они клиентами Россельхозбанка или нет. Наша главная задача – поддержать весь агробизнес, и мы готовы последовательно идти к этой цели.

Иван Рудых