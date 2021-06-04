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Движение по улице Марата в Иркутске будет ограничено

С 7 по 14 июня будет частично ограничено движение по улице Марата у дома №8. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на сети водопровода, сообщают в мэрии.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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