План экогорода будущего представила Иркутская область на ПМЭФ-2021

В настоящий момент ВЭБ.РФ по поручению Президента России разрабатывает мастер-план комплексного развития Байкальска, включая бывшую промплощадку БЦБК, сообщают в администрации области.

Проект формирует инновационные подходы, пакеты решений и технологий для трансформации всех ключевых отраслей городской жизни и экономики. В планах масштабные проекты в сферах туризма, АПК, городского строительства и благоустройства, науки и медицины, цифровизации и чистого производства.

Презентацию проекта комплексного развития Байкальска в рамках ПМЭФ-2021 провели КБ Стрелка совместно с ООО «Центр развития Байкальского региона» (оператор проекта, дочерняя компания ВЭБ.РФ).

В целом было представлено четыре элемента видения будущего города на берегу Байкала. Это международный центр ответственного туризма, город для жизни и творчества, спортивный и здоровый город, территория чистого производства.