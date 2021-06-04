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План экогорода будущего представила Иркутская область на ПМЭФ-2021

В настоящий момент ВЭБ.РФ по поручению Президента России разрабатывает мастер-план комплексного развития Байкальска, включая бывшую промплощадку БЦБК, сообщают в администрации области.

Проект формирует инновационные подходы, пакеты решений и технологий для трансформации всех ключевых отраслей городской жизни и экономики. В планах масштабные проекты в сферах туризма, АПК, городского строительства и благоустройства, науки и медицины, цифровизации и чистого производства.     

Презентацию проекта комплексного развития Байкальска в рамках ПМЭФ-2021 провели КБ Стрелка совместно с ООО «Центр развития Байкальского региона» (оператор проекта, дочерняя компания ВЭБ.РФ).  

В целом было представлено четыре элемента видения будущего города на берегу Байкала. Это международный центр ответственного туризма, город для жизни и творчества, спортивный и здоровый город, территория чистого производства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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