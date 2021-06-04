Льготную ипотеку продлили на год

Программу льготной ипотеки продлили еще на год — до 1 июля 2022 года, однако повысили ставку и сократили кредитный лимит. Пролонгировать действие программы во всех регионах в пятницу предложил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как следует из его выступления, программа будет действовать несколько на других условиях — ставка будет увеличена с 6,5 до 7%, а стоимость жилья, которое можно будет приобрести на средства такого кредита, будет ограничена 3 млн руб. во всех регионах.

Одновременно он предложил расширить и другую льготную программу — семейную ипотеку под 6%, распространив ее действие на семьи и с одним ребенком.