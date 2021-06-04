Роспотребнадзор назвал опасные для купания места в Иркутской области

ГУ Роспотребнадзора по Приангарью опубликовал на официальном сайте список мест, непригодных для купания, они были установлены при проверке качества воды в Ангаре и Иркуте.
Опасными для купания признаны следующие места:
- г.Иркутск, р.Ангара, Нижний бьеф плотины, зона купания;
- г.Иркутск, р. Ангара, залив о.Юность;
- г.Иркутск, р. Иркут, п.Горького;
- Ольхонский район, д.Шида, оз.Байкал, залив Мухор, пристань;
- Ольхонский район, местность «Бурлог», оз.Байкал, залив «Мухор, бухта «Куркутская»;
- Ольхонский район, местность «Хужир-Нуга», оз.Байкал, залив Мухор;
- Ольхонский район, бухта «Радости 3», оз.Байкал, Куркутский залив, бухта «Куркутская»;
- Ольхонский район, п.Хужир, Сарайский залив;
- Усольский район, с. Буреть, р.Ангара.
«Купание в указанных водоемах может являться фактором риска для здоровья населения», – отметил Роспотребнадзор. Мониторинг качества воды водоемов Иркутской области продолжается.