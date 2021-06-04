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Путин разрешил проводить масштабные мероприятия

По его мнению, ситуация с коронавирусом в России позволяет это делать «без особого риска». Об этом он президент РФ заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он уверен, в России ситуация с COVID-19 «лучше, чем во многих других странах мира». Однако он подчеркнул, что пандемия не закончилась, и необходимо «проявлять осторожность».

– Лето, люди общаются друг с другом, контактов очень много. К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи,— подчеркнул президент.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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