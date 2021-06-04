Банк «Открытие» может увеличить финансирование строительного холдинга «АНТ ЯПЫ»

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума банк «Открытие» заключил соглашение о расширении сотрудничества с международным строительным холдингом «АНТ ЯПЫ».

Документ предусматривает расширение сотрудничества в рамках финансирования строительной и инвестиционной деятельности холдинга. Банк «Открытие» готов предоставлять Группе компаний «АНТ ЯПЫ» аккредитивы и гарантии в рамках новых строительных проектов, проектное финансирование для планируемых девелоперских проектов Группы, а также факторинговое и лизинговое финансирование.

Банк также готов оказать содействие в организации публичных заимствований и в операциях на глобальных рынках.

Стороны договорились рассмотреть возможность увеличения установленного кредитно-документарного лимита.

Банк «Открытие» является одним из крупнейших финансовых партнеров Группы «АНТ ЯПЫ» в России. Кредитная организация предоставила банковские гарантии в отношении восьми строительных проектов, реализуемых компаниями Группы по всей России. В частности, в 2020 году были предоставлены гарантии по таким значимым инфраструктурным проектам как строительство нового терминального комплекса Международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина в Новосибирске, а также строительство аэропортового комплекса «Мирный» в Якутии.

Общая сумма банковских гарантий, выпущенных банком «Открытие» в пользу ГК «АНТ ЯПЫ» в рамках открытой кредитно-документарной линии, превышает 10 млрд рублей.

Срок действия соглашения – три года с возможностью автоматической пролонгации еще на три года при взаимном согласии сторон.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»:

«Мы очень гордимся сотрудничеством с Группой «АНТ ЯПЫ», одним из наиболее профессиональных игроков строительного рынка. Выступая в качестве финансового партнера по ряду ключевых проектов Группы, мы всегда уверены в результате, поскольку все ее проекты соответствуют самым высоким стандартам отрасли. Мы ценим возможность предоставлять «АНТ ЯПЫ» полный спектр финансовых решений, которые позволяют Группе успешно реализовывать стратегически важные строительные проекты, а банку «Открытие» – пополнять портфель высококлассными сделками».

Мурат Вурал, финансовый директор Группы компаний «АНТ ЯПЫ»:

«Мы всегда рады развивать уже устоявшиеся отношения с партнерами и выводить их на новый уровень. Сотрудничество с банком «Открытие» в течение нескольких лет по ряду знаковых проектов Группы позволяет эффективно реализовывать цели «АНТ ЯПЫ». Надежность финансового партнера, качество предлагаемых кредитной организацией финансовых условий, профессионализм команды банка – все это вносит существенный вклад в развитие сотрудничества, и мы надеемся, что заключенное соглашение позволит охватить новые сферы, получить новые продукты и успешно реализовывать новые высококачественные проекты, в том числе и девелоперские».