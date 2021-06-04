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Работу общественного транспорта 5 июня в Иркутске продлят до 24:00

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что работу общественного транспорта 5 июняв связи с празднованием юбилея города продлят до 24:00.

«Руководителям муниципальных предприятий и перевозчикам рекомендовано обеспечить плановый выпуск транспорта на маршруты регулярных перевозок, следующие в центр города, для перевозки горожан после завершения праздничных мероприятий», – говорится в сообщении.

Мероприятия, посвященные празднованию 360-летия города Иркутска, пройдут на бульваре Гагарина, площадках у памятника Александру III и острова Юность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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