В России могу организовать платную вакцинацию для иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать возможность платной вакцинации для иностранцев от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране»,— сказал господин Путин.

По словам главы государства, иностранные граждане смогут привиться вакцинами российского производства в рамках реализации программы по вакцинному туризму. Он отметил, что отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. «Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранцам приехать в Россию и сделать здесь прививку»,— добавил президент. Глава государства отметил, что для граждан России вакцинация остается бесплатной. Он призвал граждан вакцинироваться.