Директора школы для сирот в селе Ербогачен обвинили в мошенничестве на 950 тысяч рублей

Исполняющую обязанности директора коррекционной школы-интерната для детей сирот в селе Ербогачен Иркутской области обвинили в мошенничестве на 950 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по Приангарью.

По версии следствия, с 2018 по 2020 гг. обвиняемая с целью похитить деньги фиктивно трудоустроила в школу супруга своей знакомой на должность вахтера, который также в последующем был трудоустроен на должности дворника и рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. «Фактически он не осуществлял свои трудовые функции по указанным должностям. Заработная плата зачислялась на его банковскую карту, но была прикреплена к личному мобильному номеру телефона обвиняемой. Тем самым, она распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению», – отмечает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», оно передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.