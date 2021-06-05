Площадь лесных пожаров в Приангарье за сутки выросла на 1 тысячу га – до 3,2 тысячи га

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что площадь лесных пожаров за сутки в регионе выросла более чем на 1 тысячу га – до 3,2 тысячи. Днем ранее возгорания были зафиксированы на площади 2,1 тысячи га.

За минувшие сутки в лесном фонде Прианарья ликвидировано пять вновь обнаруженных пожаров: два – в Братском районе, по одному – в Иркутском, Усть-Кутском и Тайшетском районах. Также потушено шесть ранее зарегистрированных возгораний: по одному в Бодайбинском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеилимском, Чунском и Тайшетском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 307,8 га.

Локализовано четыре вновь зарегистрированных лесных пожара: по одному в Зиминском, Мамско-Чуйском, Братском и Тайшетском районах. Также на утро 5 июня было локализовано два ранее обнаруженных возгорания в Усть-Илимском и Чунском районах. Общая площадь этих шести очагов 106 га.

В действующем состоянии оставались четыре вновь зарегистрированных пожара: два – в Братском районе, по одному – в Катангском и Мамско-Чуйском районах. Также продолжали действовать семь ранее обнаруженных пожаров: по два – в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах, по одному – в Катангском, Братском и Нижнеилимском районах. Общая площадь действующих лесных пожаров составляла 896 га.

Из вновь обнаруженных возгораний девять зарегистрировано на незакрепленных за арендаторами участках, четыре – на арендованных. В шести случаях к возникновению пожаров причастно местное население, в одном – огонь перешел в лес с земель иных категорий. Причиной пяти возгораний 4 июня стал переход огня с территорий линейных объектов. Еще один природный пожар начался из-за грозы.

В тушении всех очагов было задействовано 118 пожарных-десантников, 207 работников лесопожарных станций, 127 мобилизованных граждан и 153 единицы наземной техники.

Пожароопасный сезон в регионе начался 13 апреля. С тех пор в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано 124 пожара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 205 случаев, площадь, пройденная огнем, – на 29565 га.