Правительство Приангарья и «Высочайший» заключили договор о сотрудничестве на 31 млн рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов в рамках Петербургского международного экономического форума-2021 подписали документ о социально-экономическом сотрудничестве на 31 млн рублей, сообщило региональное правительство.

«Мы подписали важное для Иркутской области соглашение с ПАО «Высочайший». На протяжении многих лет компания является нашим надежным деловым партнером. С 2013 года на финансирование социальных мероприятий в Иркутской области ПАО «Высочайший» направило свыше 150 млн рублей. Сумма соглашения этого года рекордная – 31 млн. Будет оказана финансовая поддержка проектов культуры и спорта, экологических программ и акций», – сказал Игорь Кобзев.

Согласно условиям соглашения, более 35% средств пойдут на проекты культуры и спорта, 16% – на экологические программы, в том числе на софинансирование международной акции «Сад памяти» по высадке саженцев в память о погибших в Великой Отечественной войне.