Турпоток на «Горе Соболиной» увеличат в 3 раза за счет строительства новых канатных дорог

Правительство Иркутской области сообщило, что намерено увеличить турпоток на курорте «Гора Соболиная» в 3,2 раза – до 400 тысяч посетителей в год – к 2024 году за счет строительства двух новых канатных дорог.

«Сегодня из 200 тысяч туристов, ежегодно посещающих Байкальск, 125 тысяч так или иначе пользуются инфраструктурой горнолыжного курорта. К 2024 году это количество может возрасти до 400 тысяч туристов в год», – отмечают власти.

По мнению правительства, строительство двух новых подъемников поможет решить проблемы ограниченной пропускной способности в зимний период, позволит обслуживать более 5 тысяч человек в час. «К 2025 году строительство канатных дорог, а также сопутствующей туристкой инфраструктуры, будет способствовать созданию 300 новых рабочих мест только на горнолыжном курорте, а в целом увеличение составит 1000 мест. Также это окажет положительное влияние на деятельность других туристических организаций в Байкальске, приведет к росту налоговых отчислений», – сообщил региональный кабмин.