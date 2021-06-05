Велопутешественник отправился из Кировской области на Байкал

Путешественник Михаил Пряхин решил на велосипеде добраться из Кировской области на Байкал, об этом он сообщил на своей странице в «Яндекс.Дзен».

Фото Михаила Пряхина в «Яндекс.Дзен»

Мужчина начал поездку 24 мая – в этот день он выехал из Яранска. Сейчас он добрался до Пермского края. Путешественник ночует в палатке, которую везет с собой. По дороге он публикует путевые заметки на своей странице.

Добраться до Байкала Пряхин планирует к концу июля. Ранее мужчина проехал на велосипеде Монголию, Китай, Вьетнам, Лаос, Тайланд, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и доехал до Ирана. За его путешествиями следят более 70 тысяч человек.