Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки выросла в 7 раз – до 7,2 тысячи га

Правительство Иркутской области опубликовало данные, согласно которым площадь лесных пожаров Приангарье за минувшие сутки выросла в 7 раз и составила 7,2 тысячи га. Общая площадь возгораний с начала пожароопасного сезона – 10,4 тысячи га. Днем ранее леса горели на площади 1 тысяча га.

Чрезвычайный пятый класс пожароопасности лесов 6 июня прогнозируется в Качугском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах. В Катангском, Киренском, Эхирит-Булагатском и Баяндаевском районах установился высокий – четвертый класс. На центральной части побережья Байкала, а также в Жигаловском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Чунском и Тайшетском зафиксирован средний – третий класс – пожарной опасности лесов.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано три вновь обнаруженных пожара: по одному – в Осинском, Жигаловском и Тулунском районах. Также потушено восемь ранее зарегистрированных возгораний: три – в Братском районе, по одному в Зиминском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском, Чунском и Тайшетском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 318,5 га, в том числе 103 га, непокрытых лесом.

Локализовано четыре ранее зарегистрированных лесных пожара: два – Казачинско-Ленском районе, по одному – в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах. Общая площадь этих очагов 4100 га, из которых 540 га – непокрыты лесом. На 270 га на этих территориях прошел верховой пожар.

В действующем состоянии на утро 6 июня оставались пять ранее зарегистрированных пожара: два – в Катангском районе, по одному – в Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Братском районах. Общая площадь этих лесных пожаров составляла 3881 га, из которых 2975 га – на покрытых лесом территориях.

Все вновь обнаруженные возгорания зарегистрированы на незакрепленных за арендаторами участках и возникли по вине местного населения.

В тушении всех очагов 5 июня было задействовано 128 пожарных-десантников, 147 работников лесопожарных станций, 162 мобилизованных гражданина и 134 единицы наземной техники.

В мониторинге лесопожарной обстановки и переброске десантников было задействовано три легкомоторных самолета, четыре Ан-2 и один вертолет Ми-8. Общий налет воздушных судов составил 30 часов 45 минут.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 127 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 202 случая, площадь, пройденная огнем, – на 22357 га.