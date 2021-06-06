Два ребенка и пытавшийся спасти их отец погибли на пожаре в Тайшете

Мальчик 2 лет, 6-летняя девочка и их 25-летний отец, который пытался вытащить детей из огня, погибли на пожаре в доме по улице Орджоникидзе в городе Тайшете Иркутской области, сообщает ИА «Тайшет 24».

Фото прокуратуры Иркутской области

Известие о возгорании в противопожарную службу поступило в 04:17. В 04:20 на место происшествия прибыл первый наряд огнеборцев. К этому времени дом был полностью охвачен огнем. При тушении внутри здания рядом с окном пожарные нашли тела детей. Через полтора часа, когда пожар потушили, во время разбора завалов нашли тело их отца.

«На сегодня актуальной является версия о том, что мать на 10 минут отлучилась в аптеку, поскольку у одного из детей поднялась температура. Правоохранительные органы проверяют эту информацию. Также, по предварительным данным, отца на начало пожара дома не было. Когда он вернулся, дом уже был в огне. Парень бросился внутрь, чтобы спасти детей. Но, запустив поток кислорода, выбраться уже не смог», – отмечает агентство.

Предварительная причина пожара – электротехническая. Очаг возгорания был на веранде, где работал масляный обогреватель. На месте происшествия работает экспертно-следственная группа.

По факту случившегося региональная прокуратура начала проверку. По информации ведомства, погибшим детям было 1 год 7 месяцев и 5 лет, а их отцу – 24 года.