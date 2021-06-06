Мать погибших на пожаре в Тайшете детей оставила их дома одних и уехала отдыхать с подругой

СУ СК России по Иркутской области сообщил, что мать малолетних детей – 1 год и 7 месяцев и 5 лет, которые погибли на пожаре в Тайшете, оставила их на ночь дома одних и уехала отдыхать с подругой.

«Мать оставила своих детей ночью без присмотра, а сама отправилась отдыхать с подругой. В 4 часа утра ей позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре. Мужчина с семьей не проживал. Вероятнее всего, он пытался спасти детей, однако погиб сразу как проник в дом», – сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Напомним, пожар произошел ночью 6 июня в частном доме по улице Орджоникидзев Тайшета. Местные СМИ сообщали, что, по предварительной версии, мать детей отлучалась в аптеку на 10 минут, однако правоохранители опровергли эту информацию.