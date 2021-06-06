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Российским туристам разрешили въезжать в Черногорию без ПЦР-тестов на коронавирус

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Министр экономического развития Черногории Яков Милатович сообщил в интервью ТАСС, что туристам из России разрешили въезжать в Черногорию без ПЦР-тестов на коронавирус и виз.

«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд»,  – сказал Милатович.

В случае заражения коронавирусом на территории Черногории туристам будет предоставлена бесплатная медпомощь. «Более того, если им нужен ПЦР-тест по возвращении в свою страну, правительство предоставляет их бесплатно», – добавил министр.

Министр сообщил, что из-за пандемии туристическая отрасль Черногории столкнулась со спадом в 85% в 2020 году, из-за чего экономика страны упала на 15%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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