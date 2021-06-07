Как решение ФНБ повлияет на валютный рынок и курс рубля

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В итоге доля евро составит 40%, юаня — 30%, золота — 20%.

Еще по 5% придется на фунт и иену. Как это в моменте повлияет на валютный рынок и курс рубля? Вероятно, просто никак. Монетарные власти перебросят доллары из ФНБ в резервы ЦБ, а оттуда перечислят в фонд евро (на 5 млрд долларов), юани (на 17 млрд долларов) и золото (на 23 млрд долларов). Общая структура международных резервов при этом не изменится, как и объем долларов на балансе государства.

Операция будет абсолютно бумажной и не затронет валютный рынок. Интересен и еще один момент. Исходя из новой структуры ФНБ, должны измениться и операции по его наполнению. Вместо долларов США Банк России должен начать покупать юани. Однако кроме долларов и евро на российском валютном рынке в больших объемах купить просто нечего. Кстати, доля доллара в валютных торгах в прошлом году достигла 87% против 82-83% двумя годами ранее. Банку России для наполнения ФНБ придется покупать доллары, а уже затем конвертировать их в другие валюты на внешних рынках.

Опасно ли вообще сидеть в долларах сейчас, если отбросить санкционные риски? По информации из деловых кругов, США стоят перед проблемой возможного прорыва гигантской денежной массы, эмитированной ФРС в 2019—2021 годах, из виртуального в реальный сектор экономики. Это грозит взрывом всей действующей кредитно-финансовой системы из-за разбалансировки цен и быстрого снижения покупательной способности доллара. На фоне роста ключевой ставки Банка России, я бы отдал предпочтение рублевым активам. Таргет на лето 2020 года по паре доллар/рубль составляет 70-72.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»