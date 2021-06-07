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Ученые рассказали о риске развития синдрома Гийена – Барре после COVID-19

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При этом заболевании иммунная система человека поражает собственные периферические нервы, сообщает РБК.

Коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена – Барре, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.

При синдроме Гийена – Барре могут быть затронуты нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Это может приводить к мышечной слабости, а также к онемению ступней и кистей рук.

Как объяснил один из авторов исследования, Алекс Рихтнер, антитела, которые вырабатываются организмом в результате перенесенной коронавирусной инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца, мышц и кожи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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