Чаевые курьеров за год выросли на треть

Таксистов – более чем в 1,5 раза.

Чаще всего россияне оставляют чаевые сотрудникам баров и ресторанов, таксистам и курьерам. Самые щедрые же чаевые оставляют персоналу отелей, правда, делают это редко. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 респондентов из всех округов страны.

Чаще всего чаевые оставляют в барах и ресторанах (30% россиян – всегда дают на чай обслуживающему персоналу, еще 40% – время от времени). На втором месте – таксисты (12% оставляют им чаевые всегда, 45% – иногда). На третьем – курьеры (11 и 31% соответственно).

Самые высокие же суммы чаевых достаются сотрудникам гостиничного сектора: в среднем 430 руб. В ресторанах и барах россияне оставляют на чай в среднем 240 руб. В парикмахерских – 165 руб. Курьеру за доставку заказа – 140 руб. Таксисту – 110 руб. Самые скромные чаевые оставляют сотрудникам автозаправок и автомоек – в среднем 90 руб.

Средние размеры чаевых сегодня максимальны за 5 лет. Так, в отелях в 2016 году оставляли на чай чуть больше 300 руб., в 2019 году – 250 руб., а сегодня – 430 руб. Чаевые для персонала ресторанов выросли со 165 руб. в 2016 году до 240 руб. сегодня. А таксисты и курьеры так блестяще «отработали в ковид», что их чаевые увеличились к уровню прошлого года. В декабре 2020 года россияне назвали работу курьера в числе самых благородных, и средний размер вознаграждения увеличился: 105 руб. в апреле 2020 года и 140 руб. сегодня. Чаевые таксистам, которые также не уходили на локдаун, за год выросли с 70 до 110 руб.