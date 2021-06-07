В сети предлагают липовые сертификаты о прививках

На фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона в рунете выросло число ресурсов, на которых продаются сертификаты вакцинации от коронавируса и прочие связанные с ним справки. Такие объявления можно найти на обычных сайтах, в Telegram-каналах или на теневых форумах. Стоимость сертификатов достигает 20 тыс. руб. Иногда этот «бизнес» организуют медработники, но в большинстве своем речь идет о мошенниках, говорят эксперты. Покупателям подобных справок грозит уголовная ответственность, предупреждают юристы.

В мае появилось около 360 новых доменов, имеющих отношение к тематике продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса, подсчитал Telegram-канал In4security. Домены в основном создаются новые, но есть и сайты, которые были созданы в прошлые годы, а теперь расширили ассортимент подделок, рассказывает сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач. По его словам, на подобных ресурсах появились справки о медотводе от прививок. «Предлагаются также справки о наличии антител и ПЦР-анализ на коронавирус»,— сообщает In4security.

По данным Bi.Zone, в мае был зарегистрирован 51 сайт со словом «cert» в сочетании со словами «vaccin», «covid» и «kovid», тогда как в марте и апреле таких регистраций было по 42, а в феврале — 18.

Сейчас на сайтах отсутствуют признаки продажи поддельных сертификатов о вакцинации, но они могут появиться, отметил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

Предложения подобных услуг делятся на два вида, говорит ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Александр Черныхов. «Первая и самая массовая группа предложений — мошенники, которые раньше массово создавали фейковые страницы, предлагающие пройти платную вакцинацию»,— отмечает он.

Вторая же группа, по его словам,— продажа настоящих сертификатов, которая может быть связана с человеческим фактором: «В таком случае есть вероятность, что информация о вакцинации будет действительно занесена в реестр госуслуг». Можно предположить, что в организации такого бизнеса не обошлось без «своего человека на прививочном пункте», который делает прививки «человеку-невидимке» и вносит необходимые записи в реестр, отмечают в In4security.

Сейчас поисковики «хорошо вычищают выдачу сайтов о продаже поддельных сертификатов», поэтому торговля перемещается в Telegram, уточняет ведущий аналитик «СёрчИнформ» Леонид Чуриков.

По его словам, большинство каналов и групп, которые можно найти по запросам на покупку справок, созданы в конце марта, когда был предыдущий всплеск предложений о продажах. Затем последовал спад, а с конца мая наблюдается очередное увеличение предложений, отмечает эксперт.

Стоимость сертификата в большинстве объявлений на теневых форумах и Telegram-каналов составляет 2–5 тыс. руб., а сроки их изготовления начинаются от одного дня, следует из данных In4security. При этом срок изготовления реального сертификата составляет 22 дня, отмечается в канале. По информации Юрия Другача, есть и расценки в 20 тыс. руб.: «Такие продавцы обещают внесение данных о вакцинации в "официальный реестр"». По мнению эксперта, злоумышленники и покупатели рассчитывают, что проверяющие не смогут или не знают, как проверить подлинность документа.

Юлия Степанова