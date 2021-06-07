Альфа-Банк и «ТрансКонтейнер» заключили пятилетнее соглашение о предоставлении кредитов на сумму до 5 млрд руб.

Альфа-Банк и ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») заключили соглашение о предоставлении кредитов на сумму, не превышающую 5 млрд руб., сроком до пяти лет.

Соответствующий документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали управляющий директор, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов и вице-президент по экономике и финансам «ТрансКонтейнера» Павел Скачков.

«Работа с транспортной отраслью является одной из приоритетных задач для CIB нашего банка, и мы рады сотрудничать с безоговорочным лидером данного сегмента», — прокомментировал управляющий директор, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

«Подписание этой кредитной линии является важным и органичным шагом для укрепления нашего партнерства. Выражаю надежду, что и в будущем мы сможем так же оперативно реализовывать успешные сделки и развивать наше взаимодействие», — отметил Дмитрий Соловьев, директор по работе с предприятиями транспорта, инфраструктуры и региональными клиентами Альфа-Банка.

«Альфа-Банк — партнер, который поддерживает нас во многих сделках „ТрансКонтейнера“. Подписание пятилетнего соглашения повысит гибкость управления нашим долговым портфелем, что обеспечит возможность доступа к качественным банковским продуктам с комфортными для нас условиями», — отметил Павел Скачков.