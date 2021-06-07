Банк «Приморье» предложил выгодные покупки для красоты и здоровья по картам «Мир» и «Мир Maestro»

Покупки на популярном международном сайте товаров для здорового образа жизни iHerb.com стали еще выгоднее с картами «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье».
Теперь у держателей карт «Мир» и «Мир Maestro» есть возможность совершать покупки на сайте ru.iherb.com со скидкой 20%.
Акция действует для заказов на сумму от 4 600 рублей при использовании MIR21 и оплатой покупок онлайн указанными картами. Скидка на покупку будет рассчитана автоматически.
Срок действия акции — до 30 июня 2021 года. Подробную информацию можно уточнить на сайте программы лояльности privetmir.ru.
Заказать карту Мир Maestro можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов
* Для получения скидки 20% необходимо совершить покупку на сайте ru.iherb.com на сумму от 4 600 рублей, ввести промокод MIR21, оплатить покупку картой «Мир». Срок проведения акции с