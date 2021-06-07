Банк ВТБ поддерживает развитие кампуса ВШМ СПбГУ «Михайловская дача»

4 июня 2021 года Председатель Попечительского совета ВШМ СПбГУ Сергей Иванов вместе с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым и заместителем президента-председателя правления банка ВТБ, директором ВШМ СПбГУ Ольгой Дергуновой встретились со студентами и молодыми преподавателями, а также посетили новый кампус бизнес-школы. Банк ВТБ входит в Попечительский совет ВШМ СПбГУ наряду с крупнейшими российскими и глобальными компаниями, представителями органов власти и международного академического сообщества.

Ввод в эксплуатацию новых кампусных зданий для ВШМ СПбГУ запланирован на сентябрь 2021 года. Это важный этап в развитии современного кампуса «Михайловская дача» и часть проекта по его переводу в режим работы 24/7. Осенью здесь откроется 9 жилых корпусов на 600 мест, а также многофункциональные общественные пространства — дополнительные места для учебы и творчества. В корпусах общежитий оборудованы жилые блоки для маломобильных групп населения, спроектированные с учетом всех современных стандартов и требований, предъявляемых к этим типам помещений.

В одной из высокотехнологичных гибридных аудиторий «Михайловской дачи» преподаватели и студенты продемонстрировали, как на практике выглядит использование современных методик преподавания и самого гибридного подхода в занятиях. Сергей Иванов высоко оценил эргономичность сочетания очного и дистанционного форматов на базе единой интерактивной аудитории.

«Кампус „Михайловская дача“ уверенно превращается в интеллектуальный и культурный центр, университетский городок мирового уровня, опережающий по уровню технологического обеспечения крупнейшие образовательные центры. Все это в совокупности с неповторимой исторической̆ атмосферой и архитектурной обстановкой дворцово-паркового ансамбля позволит, я уверен, воспитать новое поколение российских управленцев. Именно о такой траектории развития Бизнес-школы говорил президент России Владимир Путин, закладывая первый камень на церемонии начала реконструкции комплекса „Михайловская дача“ в июне 2006 года», — заявил Сергей Иванов.

«ВШМ СПбГУ по праву можно назвать лучшей бизнес-школой России. Ведущие рейтинговые агентства регулярно включают нас в число лидеров бизнес-образования Европы и мира. Будущее бизнес-школы такого уровня трудно представить без ультрасовременного кампуса, каким уже сегодня является „Михайловская дача“. Развивая эту территорию, мы внедряем различные инновационные решения, совершенствуем инфраструктуру, строим не просто уютный дом, а высокотехнологичное пространство, отвечающее последним тенденциям, призванное стать площадкой для успешного старта новых талантов», — подчеркнул ректор СПбГУ Николай Кропачев.

«Банк ВТБ системно поддерживает образовательную сферу и участвует в создании необходимой для развития российской науки среды. Для нас важно, чтобы в России студенты и молодые ученые получали все необходимое для развития: от самых современных высокотехнологичных кампусов до инновационных центров. Как лидер финансового сектора ВТБ особое внимание уделяет поддержке образования для финансистов и управленцев будущего. ВШМ СПбГУ — наш стратегический академический партнёр в достижении этой цели», — поделилась заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.