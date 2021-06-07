Банк ВТБ и компания «Иннопрактика» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития инноваций и человеческого капитала

Банк ВТБ и негосударственный институт развития «Иннопрактика» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в сфере развития инноваций и человеческого капитала.

Соглашение предусматривает совместную работу в целях поддержки активного развития отечественных технологий и разработок, прежде всего в области искусственного интеллекта, на всех стадиях: от фундаментальных научных исследований до реализации прикладных проектов.

Сотрудничество будет реализовываться в сфере развития отечественных конкурентоспособных технологий для агропромышленного комплекса и формирования нового подхода к аграрному образованию. Кроме того, стороны будут реализовывать целый комплекс проектов по развитию человеческого капитала, в том числе цифрового инструментария для образовательных учреждений.

Взаимодействие банка и негосударственного института развития обеспечат синергию, способствуя скорейшему внедрению в бизнес-практику передовых научных и образовательных разработок. Это повысит конкурентоспособность российского бизнеса и позволит решить конкретные бизнес-задачи в отечественных компаниях.