Сибирские журналисты опубликовали новый выпуск проекта «Территория спасения»

О буднях врачей из других городов Сибири рассказала Братская студия телевидения.

Несмотря на небольшое снижение заболеваемости, люди в белых халатах продолжают работать в усиленном режиме. Часто в Центры приезжают медики из других городов. Кто-то временно, а кто-то и на постоянную работу

Анастасия в медицине уже 10 лет, шесть из них отработала участковым терапевтом на севере Красноярского края. Узнав, что в Ачинске открылся «Центр помощи и спасения», приехала, не раздумывая. И не пожалела. Работать практически в круглосуточном режиме, конечно, тяжело, но это многому учит. Ведь алгоритмы лечения коронавируса меняются, появляются новые препараты, эффект которых нужно знать. А в Центры в основном поступают люди с различными патологиями и сопутствующими заболеваниями.

– Очень высокий уровень самого госпиталя, то есть это оснащение и медицинское, и лабораторное. Очень высокий уровень врачебного персонала, потому что здесь, действительно, собраны молодые профессиональные, стремящиеся к повышению своей квалификации, врачи, поэтому очень нравится, – Анастасия Кайкова, врач-терапевт «Центра помощи и спасения», г. Ачинск.

Нравится новое рабочее место и Надежде. Она работает в саяногорском «Центре помощи и спасения» с момента его открытия. Ранее трудилась в Ейской районной больнице. Отмечает, что в новом медучреждении всегда есть все необходимые лекарства, для пациентов и персонала созданы идеальные условия. А кадры во всех Центрах высококвалифицированные – обмен опытом и регулярные визиты специалистов из других городов помогают расширить уже существующие знания.

– При мне уже приезжал врач-пульманолог из Москвы, эпидемиолог приезжала, реаниматолог, врач УЗИ приезжала. Врачи легко вливаются в коллектив. Отношения у нас дружелюбные. Где-то надо что-то если помогать советом каким-то или в работе помочь, если врач не успевает или медсестра не успевает, с этим проблем нет. У нас все друг другу помогают, – Надежда Тюпкиекова, врач-инфекционист «Центра помощи и спасения», г. Саяногорск.

Программа поддержки коллективов за счёт приезжих специалистов, как и сама идея строительства «Центров помощи и спасения» – также инициатива основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Итог закономерен – пациенты знают, что находятся в надёжных руках, доверяют своим врачам.