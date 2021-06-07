Банк «Открытие» и холдинг «РСТИ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Банк «Открытие» и холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) в ходе ПМЭФ-2021 подписали соглашение о развитии стратегического сотрудничества. В рамках достигнутых договоренностей банк профинансирует новые проекты «РСТИ» в Санкт-Петербурге и Москве, а также начнет активно взаимодействовать с холдингом в сфере ипотечного кредитования.

«Мы уже реализовали с холдингом «РСТИ» первый проект на общую сумму в 5,5 млрд рублей и теперь в рамках стратегического партнерства продолжим финансировать новые проекты холдинга как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, — заявила после подписания соглашения Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие». — Кроме того, наш банк начнет активно взаимодействовать с «РСТИ» в сфере ипотечного кредитования для усиления синергии нашего взаимовыгодного сотрудничества».

«Наш холдинг обрел в лице банка «Открытие» и его профессиональной команды надежного финансового партнера, — уверен Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга «РСТИ. — Уже в этом году мы реализуем с банком новые сделки проектного финансирования — в первую очередь для того, чтобы продолжить успешное развитие холдинга в Москве и Московской области».