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Ренат Сейфетдинов возглавил «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге

Ренат Сейфетдинов назначен Исполнительным директором, управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.

В новой должности Ренат Сейфетдинов будет курировать работу отделений, входящих в состав Санкт-Петербургского филиала банка Уралсиб, в том числе, заниматься реализацией планов по активному увеличению объема розничного бизнеса и наращиванию всех ключевых показателей банка в Северо-Западном регионе.

Ренат Сейфетдинов окончил АНО ВПО «Профессиональный институт управления» по специальности «Менеджмент организации». В банковской отрасли — с 2006 года. Занимал руководящие должности в Альфа банке, Барклайс банке (впоследствии — ООО «Экспобанк»), банке Связной, ФК «Открытие», Газпромбанке.

С марта 2021 года работал в должности Советника Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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