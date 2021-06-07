Примсоцбанк стал генеральным партнёром блогера и путешественника Альберта Северного

Путешественник из Москвы Альберт Северный отправляется в первой декаде июня 2021 года в автомобильную экспедицию по стране «100 дней вокруг России».

Мужчина проедет на автомобиле от Москвы до четырех крайних точек страны – через Владивосток отправится на край Чукотки, а после посетит Мурманскую область и Севастополь. Одним из пунктов в пути станет Якутия, откуда Альберт родом. Всего планируется посетить 42 региона России, проехать 25 тысяч километров, 6,5 км из которых – по реке Колыме и Северному морскому пути. Впервые в истории России подобный путь планируется преодолеть на серийном внедорожнике без особой специальной подготовки.



Альберт ставит перед собой задачу популяризировать внутренний туризм по отдаленным уголкам страны и культуру народов России, личным примером показать, что можно путешествовать по родной стране на одном лишь автомобиле, вопреки расхожему мнению о плохих дорогах.



Альберт Соколов – путешественник со стажем. Свои похождения он снимает и выкладывает на YouTube-канал, который набрал 4,64 тысячи подписчиков, и в Instagram, где у Альберта 85,8 тысяч подписчиков. Мужчина выбирает нетривиальные маршруты, поднимается в горы, путешествует на собачьих упряжках. В 2017 году Альберт отправился в Арктику, где установил рекорд книги рекордов России. В 2021 году вместе с двумя единомышленниками Альберт преодолел перевал Дятлова на собачьих упряжках. Экспедиция широко освещалась в СМИ, в том числе, на Первом канале.



Генеральным партнером путешествия является крупнейший банк Дальнего Востока ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Информационным партнером экспедиции выступает «Радио России». Также среди партнеров проекта – группа компаний «АС-Групп», Русское географическое общество и департамент культуры, спорта и туризма Чукотского АО.



«По такому маршруту путешествие на внедорожнике в России будет предпринято в первый раз. По итогам поездки будет снят фильм, в котором зрители увидят детали путешествия, красоту регионов и культуру народов страны. Надеемся, жители страны окажут поддержку проекту», – отметила ученый секретарь Московского городского отделения РГО, кандидат географических наук Татьяна Пузанова.



Ссылка на YouTube и Instagram Видео с предыдущих путешествий Альберта Северного можно найти здесь.

Видео к предстоящему проекту здесь.

